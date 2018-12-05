«В рамках избирательной кампании»: Порошенко передал Западу проект антироссийских санкций

Президент Украины передал западным партнёрам предложения по антироссийским санкциям из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщили в администрации украинского лидера. Отмечается, что ограничительные меры будут расширять те, которые были введены Западом в связи со строительством Крымского моста. За последние несколько дней Пётр Порошенко в интервью зарубежным СМИ неоднократно призывал Запад к действиям против Москвы. По мнению экспертов, таким образом Порошенко ведёт избирательную кампанию и стремится получить материальную и военную помощь, пока интерес к событиям в Керченском проливе ещё сохраняется.

Президент Украины Пётр Порошенко передал международным партнёрам Киева предложения по антироссийским санкциям в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Сергей Лещенко.

«Президент вынес на рассмотрение наших партнёров (список. — RT) лиц и судов, которые были причастны к агрессии в Керченском проливе, а также судей и прокуроров, которые принимали участие в аресте наших незаконно задержанных моряков», — цитирует Лещенко Интерфакс-Украина.

Лещенко подчеркнул, что разрабатываемый пакет «азовских санкций» будет подразумевать расширение тех ограничительных мер, которые были введены Евросоюзом и Соединёнными Штатами за строительство Крымского моста.

При этом в Евросоюзе разговоры о введении санкций против России считают преждевременными. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Как вам известно, для принятия любых дополнительных санкций всегда требуются две вещи: в первую очередь солидная правовая база — и в этом мы опираемся на информацию, предоставленную нам членами ЕС​​​. Также необходимо единство всех стран ЕС. Дискуссии пока ведутся, поэтому пока рано что-то говорить об этом», — цитирует Могерини РИА Новости.

Кроме того, в принятом 28 ноября совместном заявлении стран Евросоюза не говорилось о новых антироссийских санкциях, хотя вина за инцидент была возложена на Россию.

«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряжённости в Азовском море и Керченском проливе в последние дни… Мы встревожены применением силы Россией, что на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо», — говорится в документе.

В то же время в Соединённых Штатах России пригрозили последствиями, если Москва не освободит украинских моряков.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия — и боль будет только сильнее со временем», — говорится в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Он понимает, что у Европы и США своих забот выше крыши»

Ранее в интервью Bloomberg украинский президент уже призывал страны Запада «действовать в более тесной координации» для подготовки нового блока санкций против России.

«В данной ситуации нам нужна более тесная координация, чтобы тоже действовать, но это точно не значит, что нужно начинать войну. Мы страна мира, и я человек мира… Действовать — значит вводить новый блок санкций против России», — сказал Порошенко.

"While the Western partners make strong statements, Putin acts." Ukraine's leader urges sanctions over Russian "aggression" https://t.co/0puIpjqoXRpic.twitter.com/OUycOmAKIg — Bloomberg (@business) 5 декабря 2018 г.

Глава Украины за последние несколько дней дал ряд интервью западным СМИ, в которых обвинял в инциденте в Керченском проливе Россию и призывал международное сообщество действовать против Москвы. Так, 2 декабря в беседе с Funke Mediengruppe он призвал Германию и другие страны ЕС увеличить военно-морское присутствие в Чёрном море для «сдерживания России». Ранее в интервью NBC он выступил с таким же призывом к странам НАТО.

30 ноября в разговоре со Sky News Порошенко предположил, что Москва якобы стремится использовать инцидент в Керченском проливе, чтобы повлиять на выборы.

Заявления Порошенко и его многочисленные интервью западным СМИ связаны с желанием украинского президента переизбраться на выборах главы государства в марте следующего года, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Порошенко в рамках не начавшейся официально, но по факту давно идущей избирательной кампании использует информационные поводы, чтобы вести свою пропаганду. Он понимает, что у Европы и США своих забот выше крыши: брексит, волнения во Франции, уход Меркель», — сказал он в беседе с RT.

Жарихин подчеркнул, что эта активность вызвана угасающим интересом международного сообщества к инциденту в Керченском проливе.

«Близость этого инцидента по времени обеспечивает определённый, всё более угасающий интерес. Пока он ещё есть, Порошенко форсирует и требует реальных действий со стороны Европы. Я думаю, что это вряд ли получится, но что точно получится — проявить свою активность перед лицом украинских избирателей», — отметил эксперт.

За заявлениями Порошенко по инциденту в Керченском проливе, помимо стремления поднять политический рейтинг, стоит намерение получить финансирование от Запада, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Порошенко — это человек, который возглавляет группу, которая больше всего наживается на «войне» с Россией. Он получает и политические преференции, и коммерческие. Напомню, что повышение градуса противостояния с Россией позволяет Порошенко требовать от кураторов и партнёров на Западе всё большей финансовой и военной помощи», — подчеркнул он в разговоре с RT.

«Провокация организована действующей властью»

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь», которые попытались прорваться в Азовское море через территориальные воды России. Погранслужба ФСБ была вынуждена применить оружие, в результате чего пострадали три украинских моряка на борту «Бердянска».

Впоследствии выяснилось, что на борту кораблей были также сотрудники СБУ. Как следует из найденных на борту «Никополя» документов, перед украинскими экипажами стояла задача скрытно пройти через Керченский пролив, игнорируя российских пограничников.

Все 24 украинских моряка, включая офицеров СБУ, задержаны и до 25 января будут содержаться в российском СИЗО. Корабли ВМС Украины находятся в порту города Керчь. В России считают произошедший в Керченском проливе инцидент провокацией Украины.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — прокомментировал инцидент президент РФ Владимир Путин.