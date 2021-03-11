«В рамках информационной войны»: в России ответили на заявление о возможной блокаде Южных Курил

В России критически отреагировали на заявление бывшего японского дипломата Акио Кавато, который выразил мнение, что Токио может показать Москве возможность блокирования проливов между материковой территорией РФ и южнокурильскими островами. По словам Кавато, это позволит показать актуальность решения территориальной проблемы, хотя специалист призвал занять выжидательную позицию в этом вопросе. Эксперты отмечают, что в данном случае речь идёт об информационном давлении и поддержании актуальности так называемой проблемы северных территорий. Специалисты называют это уступкой неким ожиданиям в японском общественном мнении, но при этом — переключением внимания на важность других аспектов отношений с Россией.

В России скептически отреагировали на заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Кавато, по словам которого, для обозначения важности решения территориального вопроса Токио стоит продемонстрировать Москве возможность блокирования проливов между материковой территорией РФ и Южными Курилами.

В своей колонке для издания Newsweek Japan специалист, в своё время работавший в посольстве в Москве, выразил мнение, что властям не стоит пытаться форсировать решение вопроса так называемых северных территорий (так в Японии называют группу российских островов Курильской гряды). Вместо этого он призвал занять выжидательную позицию и дождаться «периода ослабления России», как это было в 1990-е годы, и уже тогда поднять эту проблему.

А чтобы показать Москве актуальность решения проблемы, Кавато предлагает, например, показать, что проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский) — основные пути логистики между материковой частью РФ и четырьмя островами Южных Курил — могут быть перекрыты «в любой момент».

При этом он обозначил важность выстраивания всесторонних отношений с Россией после обозначения твёрдой позиции по Южным Курилам. Бывший дипломат констатировал, что за исключением территориального вопроса российско-японские отношения во многом взаимовыгодны, и не стоит создавать излишне негативный образ России.

Комментируя эту публикацию, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил: «Есть ощущение, что в японском политикуме вновь возникло желание обострить тему того, что они называют проблемой северных территорий. Периодически это случается... Поэтому ничего нового в этой ситуации нет, нам придётся учитывать эту позицию японской стороны».

«В случае, который мы имеем сейчас, нужно скорее вести речь о необходимости принимать меры в рамках информационной войны, которая имеет место по данной проблеме», — добавил Новиков.

По словам собеседника RT, российская позиция по этому вопросу также чётко сформулирована, а одна из принятых поправок к Конституции призвана гарантировать целостность территории РФ.

Речь идёт о дополнении, внесённом в статью 67 Конституции. Согласно её части 2¹, Россия «обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия... направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются».

В начале июля 2020 года памятный знак с текстом этой поправки был установлен на центральной площади Южно-Курильска. Как отмечается на сайте правительства Сахалинской области, в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок на островах Шикотан и Кунашир за внесение изменений выступили более 91% участников голосования при явке в 92%.

Памятный знак с текстом одной из поправок в Конституцию РФ, установленный в Южно-Курильске

© sakhalin.gov.ru

Российскую позицию по вопросу территориальных претензий Японии и попытке связать подписание мирного договора с передачей южнокурильских островов неоднократно обозначали и в Кремле, и в МИД. Так, в феврале 2021-го Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами российских СМИ подчеркнул, что Москва не будет предпринимать действий, противоречащих Конституции.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», подчеркнула, что возможность «передачи» ряда Курильских островов сейчас даже не обсуждается, хотя в 1990-е годы в стране были лоббисты принятия такого решения. При этом она вновь обозначила готовность Москвы к ведению переговоров с Токио.

«Мы, с одной стороны, готовы и переговариваемся, а они всё как-то не отказываются, в том числе от наращивания взаимодействия с США по развёртыванию у себя противоракетных систем... Мы говорим о том, что надо развивать нормальные взаимовыгодные двусторонние отношения», — добавила Захарова.

По словам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, известный в определённых кругах экс-дипломат Акио Кавато ранее не отличался подобными резкими заявлениями, поскольку «история учит, что всякое блокирование проливов одной страны, отрезающее выход в открытое море, всегда ведёт к войне». При этом специалист отметил, что вопрос северных территорий в значительной степени муссируется японскими политиками и правыми организациями.

«Могу со всей определённостью сказать, что в повседневной жизни японцев этот вопрос совершенно не волнует. Это прежде всего политический вопрос... а в целом общество это не волнует. Даже японские СМИ, если нет инфоповода, встреч на высшем уровне... или каких-то резких заявлений, то публикаций особых нет в ведущих СМИ по этой тематике. Думаю, в основном это всё японцам навязывается пропагандой, политиками, а в целом у них сейчас другие проблемы вообще: это ковид, это экономические проблемы», — заявил специалист в беседе с RT.

Вид на остров Кунашир

Reuters

В свою очередь, завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в разговоре с RT выразил мнение, что Кавато в своей публикации обозначил определённые подвижки, произошедшие в общественном мнении Японии.

«Кавато говорит, что не стоит торопиться, можно подождать, нужно быть спокойным, проявлять спокойствие, развивать отношения с Россией, в общем-то, не проявляя какой-то нервозности. И его слова о том, что произойдёт через какой-то период, когда Россия ослабнет и прочее — на это не стоит обращать внимание, поскольку такие прогнозы давно звучат, что Россия вот-вот ослабнет», — отметил эксперт.