Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Главная / В мире

«В рамках информационной войны»: в России ответили на заявление о возможной блокаде Южных Курил

11 марта 2021, 15:50  •  163 • В мире
В России критически отреагировали на заявление бывшего японского дипломата Акио Кавато, который выразил мнение, что Токио может показать Москве возможность блокирования проливов между материковой территорией РФ и южнокурильскими островами. По словам Кавато, это позволит показать актуальность решения территориальной проблемы, хотя специалист призвал занять выжидательную позицию в этом вопросе. Эксперты отмечают, что в данном случае речь идёт об информационном давлении и поддержании актуальности так называемой проблемы северных территорий. Специалисты называют это уступкой неким ожиданиям в японском общественном мнении, но при этом — переключением внимания на важность других аспектов отношений с Россией.
 
globallookpress.com © Dmitry Medvedev
 

В России скептически отреагировали на заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Кавато, по словам которого, для обозначения важности решения территориального вопроса Токио стоит продемонстрировать Москве возможность блокирования проливов между материковой территорией РФ и Южными Курилами.

В своей колонке для издания Newsweek Japan специалист, в своё время работавший в посольстве в Москве, выразил мнение, что властям не стоит пытаться форсировать решение вопроса так называемых северных территорий (так в Японии называют группу российских островов Курильской гряды). Вместо этого он призвал занять выжидательную позицию и дождаться «периода ослабления России», как это было в 1990-е годы, и уже тогда поднять эту проблему.

А чтобы показать Москве актуальность решения проблемы, Кавато предлагает, например, показать, что проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский) — основные пути логистики между материковой частью РФ и четырьмя островами Южных Курил — могут быть перекрыты «в любой момент».

При этом он обозначил важность выстраивания всесторонних отношений с Россией после обозначения твёрдой позиции по Южным Курилам. Бывший дипломат констатировал, что за исключением территориального вопроса российско-японские отношения во многом взаимовыгодны, и не стоит создавать излишне негативный образ России.

Комментируя эту публикацию, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил: «Есть ощущение, что в японском политикуме вновь возникло желание обострить тему того, что они называют проблемой северных территорий. Периодически это случается... Поэтому ничего нового в этой ситуации нет, нам придётся учитывать эту позицию японской стороны».

«В случае, который мы имеем сейчас, нужно скорее вести речь о необходимости принимать меры в рамках информационной войны, которая имеет место по данной проблеме», — добавил Новиков.

По словам собеседника RT, российская позиция по этому вопросу также чётко сформулирована, а одна из принятых поправок к Конституции призвана гарантировать целостность территории РФ.

Речь идёт о дополнении, внесённом в статью 67 Конституции. Согласно её части 2¹, Россия «обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия... направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются».

В начале июля 2020 года памятный знак с текстом этой поправки был установлен на центральной площади Южно-Курильска. Как отмечается на сайте правительства Сахалинской области, в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок на островах Шикотан и Кунашир за внесение изменений выступили более 91% участников голосования при явке в 92%.

  • Памятный знак с текстом одной из поправок в Конституцию РФ, установленный в Южно-Курильске
  • © sakhalin.gov.ru

Российскую позицию по вопросу территориальных претензий Японии и попытке связать подписание мирного договора с передачей южнокурильских островов неоднократно обозначали и в Кремле, и в МИД. Так, в феврале 2021-го Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами российских СМИ подчеркнул, что Москва не будет предпринимать действий, противоречащих Конституции.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», подчеркнула, что возможность «передачи» ряда Курильских островов сейчас даже не обсуждается, хотя в 1990-е годы в стране были лоббисты принятия такого решения. При этом она вновь обозначила готовность Москвы к ведению переговоров с Токио.

«Мы, с одной стороны, готовы и переговариваемся, а они всё как-то не отказываются, в том числе от наращивания взаимодействия с США по развёртыванию у себя противоракетных систем... Мы говорим о том, что надо развивать нормальные взаимовыгодные двусторонние отношения», — добавила Захарова.

По словам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, известный в определённых кругах экс-дипломат Акио Кавато ранее не отличался подобными резкими заявлениями, поскольку «история учит, что всякое блокирование проливов одной страны, отрезающее выход в открытое море, всегда ведёт к войне». При этом специалист отметил, что вопрос северных территорий в значительной степени муссируется японскими политиками и правыми организациями.

«Могу со всей определённостью сказать, что в повседневной жизни японцев этот вопрос совершенно не волнует. Это прежде всего политический вопрос... а в целом общество это не волнует. Даже японские СМИ, если нет инфоповода, встреч на высшем уровне... или каких-то резких заявлений, то публикаций особых нет в ведущих СМИ по этой тематике. Думаю, в основном это всё японцам навязывается пропагандой, политиками, а в целом у них сейчас другие проблемы вообще: это ковид, это экономические проблемы», — заявил специалист в беседе с RT.

  • Вид на остров Кунашир
  • Reuters

В свою очередь, завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в разговоре с RT выразил мнение, что Кавато в своей публикации обозначил определённые подвижки, произошедшие в общественном мнении Японии.

«Кавато говорит, что не стоит торопиться, можно подождать, нужно быть спокойным, проявлять спокойствие, развивать отношения с Россией, в общем-то, не проявляя какой-то нервозности. И его слова о том, что произойдёт через какой-то период, когда Россия ослабнет и прочее — на это не стоит обращать внимание, поскольку такие прогнозы давно звучат, что Россия вот-вот ослабнет», — отметил эксперт.

«Это просто уступка неким ожиданиям в общественном мнении... но я считаю, что здесь нет никакой антироссийской риторики, как можно было бы на первый взгляд оценить это заявление. Потому что японское общественное мнение не смирится с тем, что сейчас этот вопрос снят с повестки дня, и в этом смысле заявление Кавато в какой-то степени успокаивает общественность, и переключает внимание на другие аспекты отношений с Россией, помимо территориального спора», — подытожил Стрельцов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 22:30
"Изогнутые агонией люди сгрудились в кучу на дне": Восемь американцев погибли в "плавучем гробу"
11 марта 2021, 11:20
Кремль ущемил Twitter и распространил "Спутник". СМИ Запада в растерянности
11 марта 2021, 11:20
Запрещено даже в случае изнасилования: В Арканзасе подписан самый строгий закон об абортах
11 марта 2021, 07:40
Печатный станок разгонит цены: США может грозить гиперинфляция
11 марта 2021, 09:30
Деньги стран НАТО разворовывали. Пленный сирийский боевик раскрыл правду
11 марта 2021, 00:15
Bild Zeitung рулит в Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.