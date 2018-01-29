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В рамках блицвизита: о чём будут говорить в Москве Путин и Нетаньяху

29 января 2018, 07:54  •  117 • В мире
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибывает с визитом в Москву. В российской столице он пробудет несколько часов и за это время проведёт переговоры с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, ключевым вопросом во время встречи лидеров двух стран будет ситуация в Сирии и палестино-израильское урегулирование, оказавшееся под вопросом после заявлений Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. Каких целей намерен достичь израильский премьер на переговорах с российским президентом, выяснял RT.
 
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин РИА Новости © Алексей Никольский
 

В понедельник, 29 января, в Россию с визитом прибывает глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Как сообщает канцелярия премьер-министра еврейского государства, в ходе поездки запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля.

По информации корреспондента израильской газеты Haaretz Ноа Ландау, которую он разместил в своём Twitter, визит Нетаньяху в Москву будет коротким. Он продлится не более 5 часов. Помимо переговоров, оба лидера также примут участие в мероприятиях, посвящённых памяти жертв холокоста и годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Особое место в графике Путина и Нетаньяху займёт посещение выставки «Собибор: победившие смерть» в Еврейском центре и музее толерантности в Москве.

Напомним, премьер-министр Израиля — частый гость в России. Последний визит Нетаньяху в страну состоялся 23 августа 2017 года. Тогда он проводил рабочую встречу с Владимиром Путиным в Сочи. До этого Нетаньяху побывал в Москве в марте 2017-го. В ходе обоих визитов стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке. Часто общаются лидеры обоих государств и по телефону. За прошлый год Путин и Нетаньяху созванивались пять раз.

«Не вражда, а паритет»

«В целом отношения между Россией и Израилем развиваются очень динамично последние 20—30 лет. Тому есть и внутриполитические причины в самом Израиле, прежде всего обширная российская диаспора, являющаяся серьёзной силой в стране», — отметил в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он подчеркнул, что у России с Израилем и ранее было очень много общих точек соприкосновения по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, научно-технического сотрудничества, однако увеличивающаяся роль Москвы на Ближнем Востоке в контексте сирийского конфликта заставляет Тель-Авив теснее взаимодействовать с российской стороной.

По словам эксперта, постоянный политический диалог, который осуществляется между Тель-Авивом и Москвой, идёт не только на пользу двусторонним отношениям, но и содействует решению серьёзных проблем на Ближнем Востоке.

«По крайней мере это позволяет обменяться мнениями, оказывать часто примирительное воздействие на израильские политические круги и добавляет израильским политикам легитимности, так как они не выглядят исключительно завязанными на своих заокеанских союзниках, — считает Егорченков.

Как заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов, Нетаньяху осознаёт, что ближневосточную политику, и в первую очередь процесс ближневосточного урегулирования, определяют сейчас две страны — Соединённые Штаты и Россия.

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«И в этой связи он прекрасно понимает, что нужна не вражда, а паритет. Поэтому Нетаньяху встречается с одинаковой частотностью и с Путиным, и с Трампом», — отметил эксперт.

Проблема номер один

Как отмечает израильское аналитическое агентство Debka, встреча лидеров России и Израиля будет посвящена в первую очередь Ирану и его планам относительно Сирии. По словам издания Arutz Sheva, во время визита Нетаньяху будут обсуждаться следующие темы: действия России в Сирии, концентрация проиранских сил на северной границе Израиля, судьба соглашения по иранской ядерной программе 2015 года и палестино-израильское урегулирование.

«Взаимодействие с Израилем по Сирии с самого начала участия ВКС России в операции идёт довольно активно», — утверждает Егорченков.

Как передаёт The Times of Israel, выступая на прошлой неделе перед журналистами, Нетаньяху подчеркнул, что между Россией и Израилем существует деконфликтный механизм, позволяющий избегать столкновений в Сирии, и обе стороны уважают особые интересы друг друга в САР.

«Мы хотим удостовериться, что эта координация и отсутствие конфронтации продолжатся», — заявил Нетаньяху.

Однако, как отмечают эксперты, Израиль очень раздражает ситуация, которая сложилась по результатам гражданской войны в Сирии, когда победу при поддержке России и Ирана одержал официальный Дамаск. Тель-Авив беспокоит прежде всего усиление Тегерана и «Хезболлы» на северных рубежах страны.

«У нас интересы с Израилем в Сирии не совпадают, — считает Егорченков. — Камень преткновения — это пребывание у власти Асада и роль Ирана в сирийских делах».

Однако, по словам эксперта, в Тель-Авиве хорошо понимают, что уже не могут сместить Асада, но «попытаются оказать давление по вопросам взаимодействия Москвы и Дамаска с Тегераном».

«Для Нетаньяху Иран, конечно, это проблема номер один, — отмечает Крылов. — Я больше чем уверен, что Нетаньяху значительную часть своего блицвизита в Москву посвятит Ирану».

  • «Хезболла» в Сирии
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki
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По мнению политолога, помимо обсуждения роли Тегерана в сирийских делах, Нетаньяху попытается убедить Россию отказаться от поддержки ядерной сделки 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий) с Ираном.

«Израиль вообще хочет денонсации Совместного всеобъемлющего плана действий», — отмечает эксперт.

Сейчас из-за позиции Трампа для Тель-Авива в этом отношении наступил удачный момент.

«Задача Нетаньяху — склонить Россию если не к денонсации этого договора, то по крайней мере к свёртыванию всевозможных связей с Ираном в ядерной сфере», — считает Крылов.

Иерусалимский вопрос

До встречи с президентом России Нетаньяху пообщался с рядом зарубежных лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Помимо традиционных для Нетаньяху антииранских заявлений, израильский лидер высказался и по вопросу статуса Иерусалима.

В ходе встречи Нетаньяху с президентом Соединённых Штатов оба лидера подтвердили приверженность своей позиции по Святому городу — они считают Иерусалим столицей еврейского государства.

«При любом мирном соглашении Иерусалим останется столицей Израиля, и штаб-квартира нашего правительства будет в Иерусалиме», — заявил Нетаньяху.

Трамп, в свою очередь, сообщил, что вопрос об Иерусалиме закрыт и больше не будет обсуждаться на переговорах с палестинцами.

«Мы сняли Иерусалим с повестки дня, так что мы не должны больше говорить о нём», — подчеркнул американский президент.

  • Иерусалим, Старый город
  • AFP
  • © THOMAS COEX
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Он также объявил, что поскольку палестинцы проявили неуважение к США, отказавшись встречаться с «замечательным вице-президентом» Майком Пенсом в ходе его недавнего ближневосточного турне, то США могут заморозить финансовую поддержку Палестины, пока Рамалла не пойдёт на уступки. Представители Палестины, в свою очередь, сообщили, что такими заявлениями США исключают себя из переговорного процесса.

Косвенным доказательством того, что Иерусалим окажется на повестке дня и визита Нетаньяху в Москву, является тот факт, что израильского премьера будет сопровождать министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

«В ходе двустороннего контакта тема в целом палестино-израильского урегулирования и его наиболее острых проблем будет обсуждаться одной из первых, — отмечает Егорченков. — Конечно, вопрос Иерусалима тоже будет обсуждаться. Для израильтян не является секретом позиция Москвы, но они будут стараться как-то повлиять на неё».

В феврале Россию посетит президент Палестины Махмуд Аббас. 22 января он уже встретился с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, которая подчеркнула приверженность ЕС делу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нетаньяху же встретится с ней и другими европейскими лидерами в феврале 2018 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Затем израильского премьера ждут в Вашингтоне.  

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«Я думаю, что прямой связи мы найти не можем, но если посмотрим политическую практику, то, как правило, визиты главы Палестинской национальной администрации и визиты израильских руководителей близко стоят друг к другу. Они если и не координируют визиты, то внимательно друг за другом следят», — прокомментировал ситуацию Егорченков.

По мнению Крылова, важно попытаться усадить израильтян и палестинцев за стол переговоров, что потребует взаимных уступок с обеих сторон. Политолог подчёркивает, что было бы хорошо, если бы «переговорный процесс вернулся в русло, когда на него оказывали бы давление не только США, а расширенный круг стран, в том числе Россия».

«Не надо забывать старую идею, которую давно предлагает Москва, — проведение на московской площадке конференции всех стран, заинтересованных в разрешении конфликта, — отмечает эксперт. — Этот вопрос наверняка будет обсуждаться между Путиным и Нетаньяху».

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