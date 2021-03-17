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В Раду внесён законопроект о денонсации Харьковских соглашений

17 марта 2021, 17:40  •  34 • Украина

В Верховную Раду внесён законопроект о денонсации Харьковских соглашений, заключённых в 2010 году при власти Виктора Януковича.

Как свидетельствуют данные на сайте Рады, соответствующий законопроект №0095 зарегистрирован в украинском парламенте.

Проект закона носит название «О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», и был внесен в Раду еще 12 марта.

Последний этап прохождения документа — прорабатывается в комитете.

Указано, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.

«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», — подчеркивается в пояснительной записке.

На Украине в последнее время так называемые Харьковские соглашения попали в особое поле зрения украинских «патриотических» сил. Их заключение и последующая ратификация в Раде здесь клеймятся «государственной изменой».

11 марта СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые проголосовали за это решение, которое, в версии украинских властей, привело «к оккупации Крыма». 12 марта СБУ начала расследование в рамках данного «дела».

Отметим, что Соглашения продлевали пребывание российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года в обмен на солидную скидку на газ. Как это могло привести к «оккупации Крыма» - загадка, поскольку флот РФ там был всегда и до Соглашений, а вступление их в силу намечалось с 2017 года, в то время как Крым отошел РФ в 2014 году. По сути, эти Соглашения давно утратили смысл после присоединения Крыма к РФ. А уж если и затевать какое-то уголовное дело, то в отношении тех документов, на основании которых Черноморский флот РФ располагался в Крыму в 2014 году.

Не менее яркую пикантность ситуации придает то, что в числе разработчиков Харьковских соглашений значатся ныне авторитетные и уважаемые люди из авангарда европейской интеграции Украины. Это экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин и не менее знатный промайданный деятель, его коллега- дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел, экс-посол в США и опытный эксперт по международным делам Валерий Чалый. Сама постановка вопроса о преступности Харьковских соглашений требует самого внимательного внимания к вкладу этих персон в их появление. Однако будет ли оно оказано - большой и интересный вопрос.

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