В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России

Украинская партия «Европейская солидарность» намерена внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Иванну Климпуш-Цинцадзе.

«Для нас, для «Европейской солидарности», важно максимально помочь власти выстоять против этого давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из России. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной рады Украины», — указала она.

Депутат выразила надежду на то, что другие парламентарии поддержат предложение её фракции.

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