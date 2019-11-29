|
В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России
29 ноября 2019, 19:09 • 85 • Украина
Украинская партия «Европейская солидарность» намерена внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Иванну Климпуш-Цинцадзе.
«Для нас, для «Европейской солидарности», важно максимально помочь власти выстоять против этого давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из России. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной рады Украины», — указала она.
Депутат выразила надежду на то, что другие парламентарии поддержат предложение её фракции.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры российской и украинской сторон по газу прошли конструктивно.
26 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 ноября 2019, 06:54
|
27 ноября 2019, 08:54
|
22 ноября 2019, 21:39
|
29 ноября 2019, 04:24
|
26 ноября 2019, 01:54
|
26 ноября 2019, 03:39
|
25 ноября 2019, 11:24