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В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России

29 ноября 2019, 19:09  •  85 • Украина
Украинская партия «Европейская солидарность» намерена внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Иванну Климпуш-Цинцадзе.

«Для нас, для «Европейской солидарности», важно максимально помочь власти выстоять против этого давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из России. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной рады Украины», — указала она.

Депутат выразила надежду на то, что другие парламентарии поддержат предложение её фракции.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры российской и украинской сторон по газу прошли конструктивно.

26 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.

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