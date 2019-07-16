В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.

Из карточки проекта следует, что он зарегистрирован 16 июля. В настоящее время текст документа отсутствует.

На сайте политической силы отмечается, что закон нарушает нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, парламентарии утверждают, что закон был принят с грубыми нарушениями.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.