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В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
16 июля 2019, 17:24 • 62 • Украина
Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Reuters
Из карточки проекта следует, что он зарегистрирован 16 июля. В настоящее время текст документа отсутствует.
На сайте политической силы отмечается, что закон нарушает нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств.
Кроме того, парламентарии утверждают, что закон был принят с грубыми нарушениями.
16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
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