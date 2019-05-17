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В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
17 мая 2019, 11:09 • 47 • Украина
Депутат Верховной рады Виталий Куприй зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления об освобождении Павла Климкина от исполнения обязанностей главы МИД Украины.
Reuters © Valentyn Ogirenko
Соответствующий проект под номером 10301 опубликован на сайте Рады.
Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.
Ранее представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
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