В Раду внесли постановление об увольнении Климкина

Депутат Верховной рады Виталий Куприй зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления об освобождении Павла Климкина от исполнения обязанностей главы МИД Украины.

Соответствующий проект под номером 10301 опубликован на сайте Рады.

Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.

Ранее представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.