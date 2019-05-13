В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского

Внефракционный народный депутат, единственный член депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной раде ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной рады Украины торжественное заседание Верховной рады Украины, посвящённое принятию присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что, таким образом, в парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента — 19, 20 и 26 мая.

Ранее сообщалось, что партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.

Советник будущего лидера Александр Данилюк заявил, что Верховная рада «играет в игры» в ситуации с определением даты инаугурации, чем портит репутацию страны.