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В Раду - через психиатра: Кандидатов в депутаты Украины могут обязать проходить осмотр у специалистов

27 декабря 2018, 23:24  •  9 • В мире
В Раду внесли законопроект, согласно которому кандидатам в народные депутаты Украины перед выборами придётся посетить психиатра и нарколога.
Осенью следующего года на Украине пройдут парламентские выборы. К этому времени в Раду вносятся разнообразные законопроекты. Пожалуй, самым неоднозначным станет предложение Олега Ляшко.
Глава Радикальной партии зарегистрировал в украинском парламенте законопроект, согласно которому кандидаты в народные депутаты Украины обязаны будут пройти психиатрический и наркологический осмотры.
Об этой инициативе Ляшко сообщается на официальном сайте Рады, однако текст пояснительной записки не прилагается, как, впрочем, и сам текст законопроекта.
Об этом сообщает "РИА Новости"

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