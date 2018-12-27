В Раду - через психиатра: Кандидатов в депутаты Украины могут обязать проходить осмотр у специалистов

В Раду внесли законопроект, согласно которому кандидатам в народные депутаты Украины перед выборами придётся посетить психиатра и нарколога.

Осенью следующего года на Украине пройдут парламентские выборы. К этому времени в Раду вносятся разнообразные законопроекты. Пожалуй, самым неоднозначным станет предложение Олега Ляшко.

Глава Радикальной партии зарегистрировал в украинском парламенте законопроект, согласно которому кандидаты в народные депутаты Украины обязаны будут пройти психиатрический и наркологический осмотры.

Об этой инициативе Ляшко сообщается на официальном сайте Рады, однако текст пояснительной записки не прилагается, как, впрочем, и сам текст законопроекта.

Об этом сообщает "РИА Новости"