В Раде ждут отчета и.о. директора ГБР по делам Порошенко

Народный депутат Максим Бужанский инициировал вызов в Верховную Раду исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексея Сухачева для дачи пояснений о ситуации с расследованиями уголовных дел в отношении пятого президета Украины Петра Порошенко.Об этом парламентарии сообщил в своем Telegram-канале.«Непонятные отношения сложились у Государственного Бюро Расследований с Порошенко. Ни одного вызова на допросы с весны, 59, если не ошибаюсь, находящихся в производстве уголовных дел.Буду инициировать в правоохранительном комитете приглашение на заседание нового ио Директора ГБР для дачи объяснений.Если к Порошенко вопросов нет, нужно немедленно закрывать эти дела и не морочить голову ни ему, ни нам.А если есть, так в чём проблема?У меня вопросы уже не к Порошенко, а к ГБР, хочу услышать объяснения», — написал Бужанский.Напомним, ГБР имело в производстве более 20 дел, в которых фигурировал Порошенко, однако недавно было заявлено, что часть из них закрыты. Лишь в одном из них пятом президенту объявили подозрение.А адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань в сентябре жаловался на усиливающийся прессинг экс-гаранта и возбуждения новых дел в отношении бывшего президента.