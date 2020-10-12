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В Раде ждут отчета и.о. директора ГБР по делам Порошенко
12 октября 2020, 15:10 • 112 • Украина
Народный депутат Максим Бужанский инициировал вызов в Верховную Раду исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексея Сухачева для дачи пояснений о ситуации с расследованиями уголовных дел в отношении пятого президета Украины Петра Порошенко.
Об этом парламентарии сообщил в своем Telegram-канале.
«Непонятные отношения сложились у Государственного Бюро Расследований с Порошенко. Ни одного вызова на допросы с весны, 59, если не ошибаюсь, находящихся в производстве уголовных дел.
Буду инициировать в правоохранительном комитете приглашение на заседание нового ио Директора ГБР для дачи объяснений.
Если к Порошенко вопросов нет, нужно немедленно закрывать эти дела и не морочить голову ни ему, ни нам.
А если есть, так в чём проблема?
У меня вопросы уже не к Порошенко, а к ГБР, хочу услышать объяснения», — написал Бужанский.
Напомним, ГБР имело в производстве более 20 дел, в которых фигурировал Порошенко, однако недавно было заявлено, что часть из них закрыты. Лишь в одном из них пятом президенту объявили подозрение.
А адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань в сентябре жаловался на усиливающийся прессинг экс-гаранта и возбуждения новых дел в отношении бывшего президента.
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