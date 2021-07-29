В Раде жалеют, что Украина не может шантажировать весь мир ядерной дубиной

В Верховной раде жалеют, что Украина не может шантажировать весь мир ядерной дубиной. Украинские депутаты уверены, что наличие ядерного оружия является залогом почтительного отношения.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал решение первого президента Украины Леонида Кравчука добровольно отказаться от ядерного оружия - фатальной ошибкой.По его словам, другие страны иначе держались бы с Киевом, если бы у него были ядерные ракеты.

Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах, - отметил Арахамия, выступая в эфире "Украины 24".

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Напомним, что после 1991 года Украина согласилась ликвидировать оставшийся после Советского Союза ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности. Примечательно, что сам Кравчук не разделяет мнения Арахамии об ошибочности данного шага. В 2019 году он заявил, что Украина с ядерным арсеналом превратилась бы в "обезьяну с гранатой".