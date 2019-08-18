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В Раде заявили об "убийстве" главного военно-промышленного предприятия Украины

18 августа 2019, 12:09  •  251 • Политика
Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине новыми властями страны. Из-за решений украинского Минобороны на грани закрытия оказалось одно из ведущих военных предприятий страны.
На Украине одно из ведущих военных предприятий страны оказалось на грани полного уничтожения, и виноваты в этом новые власти страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Речь идёт о Харьковском КБ по машиностроению имени Морозова. Последние решения Минобороны Украины вскоре приведут к ликвидации предприятия, являющегося одним из ведущих в стране. Дело в том, что украинские власти оставили КБ без заказов на изготовление новой техники и без денег для разработки новых перспективных образцов. А чтобы окончательно добить предприятие, ему грозят многомиллионными штрафами за невыполненные контракты.
"Пока новая власть усердно работает над Главным - утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", - возмущается Мураев на своей странице в Facebook.
Он добавил, что одно из ведущих предприятий страны, производившее продукцию с высокой добавочной стоимостью, за последние годы пришло в упадок, потому что Киев предпочитает закупать технику не у украинских производителей, а за границей. По мнению депутата, это не что иное, как убийство производства и научно-технического будущего страны.

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