В Раде заявили об "убийстве" главного военно-промышленного предприятия Украины

На Украине одно из ведущих военных предприятий страны оказалось на грани полного уничтожения, и виноваты в этом новые власти страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Речь идёт о Харьковском КБ по машиностроению имени Морозова. Последние решения Минобороны Украины вскоре приведут к ликвидации предприятия, являющегося одним из ведущих в стране. Дело в том, что украинские власти оставили КБ без заказов на изготовление новой техники и без денег для разработки новых перспективных образцов. А чтобы окончательно добить предприятие, ему грозят многомиллионными штрафами за невыполненные контракты.

"Пока новая власть усердно работает над Главным - утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", - возмущается Мураев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что одно из ведущих предприятий страны, производившее продукцию с высокой добавочной стоимостью, за последние годы пришло в упадок, потому что Киев предпочитает закупать технику не у украинских производителей, а за границей. По мнению депутата, это не что иное, как убийство производства и научно-технического будущего страны.