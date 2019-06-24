В Раде заявили об отсутствии поддержки Украины в ПАСЕ

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своём Facebook написала, что в ходе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы не было «ни одного упоминания об Украине».

«Ни одного упоминания об Украине. Боремся и сегодня», — написала Геращенко.

По её словам, раньше в «отстаивание интересов» Киева включался бывший президент Украины Пётр Порошенко и его администрация. Геращенко заявила, что Порошенко и его администрация звонили иностранным коллегам, «призывая совместно отстаивать принципы».

«Сегодня мы фактически остались одни», — заявила она.

Ранее комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии.

Также участники ассамблеи проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.