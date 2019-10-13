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В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса

13 октября 2019, 03:39  •  49 • Украина
Глава партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у властей страны нет.
 
РИА Новости
 

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Всё, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придётся брать», — сказал он.

Как отметил Арахамия, вопрос о вложении денег в восстановление региона можно будет поднимать лишь тогда, когда Киев вернёт контроль над территориями.

«Сопряжённых затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществлённая инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в $50 млрд на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

В августе Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса.

В июне глава Украины сообщал, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».

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