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В Раде заявили о желании властей Украины попросить у России газ
02 декабря 2021, 12:55 • 155 • Политика
В Незалежной решают проблемы отопительного сезона
Континентальный энергетический кризис, связанный с колебанием цен на углеводороды, истощение государственных запасов угля и, конечно же, зимние заморозки – все это может создать немало проблем на Украине. Как отметила депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, власти страны всерьез рассматривают вопрос об обращении к России для поставок газа.
Дополнительное голубое топливо Незалежной необходимо в условиях зимнего отопительного сезона. Киев хочет договориться с Москвой, чтобы избежать энергетического коллапса. Об этом парламентарий рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
Ссылаясь на собственные источник политик уточнила, что в кабинетах власти уже формируется команда, которая должна будет начать переговоры с Россией по поводу экспорта газа. Она напомнила, что уже не раз публично заявляла о планах киевской администрации, за что была исключена из фракции.
Отметим, что Буймистер ранее входила в парламентскую фракцию партии "Слуга народа", лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский. Кстати, депутат не сомневается, что именно нынешние власти спровоцировало в стране энергетический кризис.
К слову, раннее на Украине раскрыли цель санкций США против российского газопровода "Северный поток-2".
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