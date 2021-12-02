В Раде заявили о желании властей Украины попросить у России газ

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В Незалежной решают проблемы отопительного сезона

Континентальный энергетический кризис, связанный с колебанием цен на углеводороды, истощение государственных запасов угля и, конечно же, зимние заморозки – все это может создать немало проблем на Украине. Как отметила депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, власти страны всерьез рассматривают вопрос об обращении к России для поставок газа.

Дополнительное голубое топливо Незалежной необходимо в условиях зимнего отопительного сезона. Киев хочет договориться с Москвой, чтобы избежать энергетического коллапса. Об этом парламентарий рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

Ссылаясь на собственные источник политик уточнила, что в кабинетах власти уже формируется команда, которая должна будет начать переговоры с Россией по поводу экспорта газа. Она напомнила, что уже не раз публично заявляла о планах киевской администрации, за что была исключена из фракции.

Отметим, что Буймистер ранее входила в парламентскую фракцию партии "Слуга народа", лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский. Кстати, депутат не сомневается, что именно нынешние власти спровоцировало в стране энергетический кризис.

К слову, раннее на Украине раскрыли цель санкций США против российского газопровода "Северный поток-2".

