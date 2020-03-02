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В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
02 марта 2020, 17:30 • 108 • Украина
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу.
Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Данное заявление он сделал в связи с тем, что он предполагает, что Россия будет оказывать противодействие новому каналу, который будет вещать на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — сказал он.
В декабре 2018 года экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил в эфире канала «Обозреватель», что у Украины есть возможность разрабатывать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.
В мае этого года военный эксперт Института евро-атлантического сотрудничества Игорь Козий предложил установить на границе с Россией «ядерно-минные заграждения».
В ноябре же украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна разрабатывать ракеты средней дальности, способные нанести удар по российским атомным электростанциям.
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