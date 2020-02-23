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В Раде заявили о провальной экономической политике кабмина Украины

23 февраля 2020, 00:09  •  63 • Украина
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что экономическая политика нынешнего украинского правительства «абсолютно провальная».
 
Reuters
 

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Отчёт правительства — это не более чем яркие лозунги. Это просто полкило макулатуры без всякой конкретики. Полностью провалена политика по поддержке предприятий, реального сектора экономики. Промышленное производство ежемесячно падает на 5—6%. А это потеря рабочих мест», — сказал он.

По словам политика, Федерация работодателей Украины подсчитала, что только за последние три месяца 2019 года страна потеряли 170 тыс. рабочих мест.

«Страна в долгах — сегодня сумма совокупного госдолга достигла 1 трлн 998,3 млрд гривен. Людям задолжали по зарплатам 3 млрд гривен, долги за ЖК-услуги превысили 63 млрд», — подчеркнул Бойко.

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.

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