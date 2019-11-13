Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Выпускал всех на свободу": В США изолировали кота за плохое поведение
"Контейнер под ключ": Полиция задержала основателя "Цирка Дю Соле...
"В Россию или в тюрьму!": Малофеев парой фраз уничтожил "живодёрс...
Михеев в УДАРЕ! Разгромная речь о ГЛОБАЛЬНОЙ диктатуре! Либералы в ауте!
Главная / Украина

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

13 ноября 2019, 22:54  •  72 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
 
РИА Новости
 

«На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг», — цитирует его NEWSONE.

Украинский депутат призвал граждан сделать выводы и мобилизоваться.

«Ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать своё мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами», — подчеркнул Рабинович.

Он также напомнил, что Верховная рада находится под контролем правящей партии «Слуга народа», которая сможет в дальнейшем продвигать и другие инициативы.

«Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это произойти, если они не провели референдум среди украинцев, как обещали?» — возмутился политик.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT предупредил о возможном падении рейтингов украинского президента Владимира Зеленского и его команды в случае принятия данного закона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 16:24
Глава МИД Австрии намерен провести переговоры с Зеленским
13 ноября 2019, 17:54
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией
13 ноября 2019, 16:24
В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»
13 ноября 2019, 16:24
Украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого
13 ноября 2019, 19:39
В Госдуме оценили разработку Киевом концепции «переходного правосудия»
13 ноября 2019, 22:54
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финлянди...
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.