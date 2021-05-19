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В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Европой

19 мая 2021, 00:55  •  21 • Украина

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе.

На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны».

Кузьмин подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева совсем другие задачи.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне.

И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всe элементы втягивания Европы в большую войну», — написал Кузьмин.

По мнению парламентария, «западные кураторы» определили особую роль для Украины в этой масштабной геополитической провокации.

«В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине.

Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние. Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука, как сильного и талантливого политика.


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