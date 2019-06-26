В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу в другой город.

«Сегодня ещё гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться — столицу надо перенести. Столицу Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место», — заявил он.

По его словам, это «официальное заявление партии Зеленского».

При этом Рабинович назвал сложившуюся ситуацию «анекдотом».

Ранее сообщалось, что Зеленский может перенести свою администрацию в здание бывшего музея Ленина.