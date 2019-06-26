|
В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу
26 июня 2019, 19:39 • 26 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу в другой город.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Сегодня ещё гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться — столицу надо перенести. Столицу Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место», — заявил он.
По его словам, это «официальное заявление партии Зеленского».
При этом Рабинович назвал сложившуюся ситуацию «анекдотом».
Ранее сообщалось, что Зеленский может перенести свою администрацию в здание бывшего музея Ленина.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2019, 17:39
|
21 июня 2019, 03:24
|
23 июня 2019, 00:54
|
20 июня 2019, 14:09
|
26 июня 2019, 10:09
|
25 июня 2019, 08:09
|
24 июня 2019, 09:24