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В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

26 июня 2019, 19:39  •  26 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу в другой город.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Сегодня ещё гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться — столицу надо перенести. Столицу Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место», — заявил он. 

По его словам, это «официальное заявление партии Зеленского».

При этом Рабинович назвал сложившуюся ситуацию «анекдотом».

Ранее сообщалось, что Зеленский может перенести свою администрацию в здание бывшего музея Ленина.

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