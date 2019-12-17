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В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
17 декабря 2019, 16:09 • 370 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
РИА Новости
Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.
«Украина за пять лет, по самым скромным подсчётам экспертов, переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ», — сказал он.
По его словам, в «Нафтогазе» заявляют о приобретении «европейского газа», но на самом деле это российский газ, который возвращается на Украину после пересечения западной госграницы страны.
В ноябре министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва и Киев обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.
В апреле российский президент Владимир Путин отмечал, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
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