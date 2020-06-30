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В Раде заявили о переформатировании Украины: Назван последний президент

30 июня 2020, 15:00  •  171 • Политика
В Верховной раде заявили о переформатировании Украины - страна близка к переходу в форму парламентской республики. Назван и последний президент.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский записывает одно нелепое видеообращение к народу за другим, а в это время сама страна катится в пропасть. Об этом заявил депутат украинского парламента Вадим Рабинович.
Он отметил, что Украина уже дошла до того, что из успешного и процветающего государства с космическими перспективами, которым она была до Майдана, превратилась в увядающее государство.
"У нас была космическая отрасль, а сегодня "Южмаш" производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод выпускает скороварки", - цитирует Рабиновича пресс-служба партии "За жизнь".
Он отметил, что "видосики" Зеленского с призывами "не переживать о войне" и "не спорить о Великой Отечественной" уже не работают.
По словам Рабиновича, у Зеленского была большая возможность поднять Украину, но по сей день просвета не видно. Он отметил, что ещё год назад говорил о том, что Зеленский либо станет самым успешным президентом страны, либо последним, "потому что мы станем парламентской республикой".
"И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту", - подчеркнул он.

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