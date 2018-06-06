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В Раде заявили о передаче России письма о возможном обмене арестованными
06 июня 2018, 20:39 • 65 • Украина
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что направила представителям России письмо, в котором говорится о возможном обмене арестованных на Украине россиян на украинцев.
© РИА Новости
«Сегодня ещё раз официально направила представителям России в минских группах письмо с фамилиями с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев — политзаключённых Кремля», — написала Геращенко в Facebook.
Она добавила, что также обратилась к МИД Украины с просьбой официально продублировать её письмо Министерству иностранных дел России.
Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.
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