В Раде заявили о передаче России письма о возможном обмене арестованными

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что направила представителям России письмо, в котором говорится о возможном обмене арестованных на Украине россиян на украинцев.

«Сегодня ещё раз официально направила представителям России в минских группах письмо с фамилиями с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев — политзаключённых Кремля», — написала Геращенко в Facebook.

Она добавила, что также обратилась к МИД Украины с просьбой официально продублировать её письмо Министерству иностранных дел России.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова.