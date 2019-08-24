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В Раде заявили о необходимости вернуть суверенитет Украины
24 августа 2019, 17:24 • 47 • Украина
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом он написал на своей странице в Facebook в посте, посвящённом Дню независимости Украины.
«В 28 лет уже давно пора быть, а не казаться. И многие из нас действительно хотят, чтобы страна наконец вернула себе суверенитет и стала жить самостоятельно без постоянного тыканья и похлопывания по щеке со стороны друзей, партнёров или бывших родственников. Вот тогда это и будет настоящий праздник. А пока с днём рождения тебя, Украина», — отметил он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в Киеве по случаю Дня независимости Украины заявил, что каждое его утро начинается с сообщения Генштаба ВС страны о положении дел в Донбассе.
В марте председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.
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