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В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость» России от Украины
25 апреля 2018, 08:09 • 95 • Украина
Киеву следует «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа». Такое мнение выразил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».
РИА Новости
Кроме того, украинский политик призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Мы просили наших американских партнёров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками строительства этого подводного газопровода «Северный поток — 2» и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — отметил Геращенко.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения роли украинского транзита в ближайшем будущем. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».
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