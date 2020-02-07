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В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
07 февраля 2020, 16:24 • 114 • Украина
Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
Reuters
По её словам, согласно исследованиям Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы в стране пенсию по формуле будут получать 40% граждан, остальных ждут минимальные выплаты.
Как отметила Третьякова, одной из ошибок стало включение в эту систему физических лиц — предпринимателей, которые «платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии».
«Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путём увеличения пенсионного возраста», — сказала она.
В сентябре 2019 года министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что инфраструктуры для системы накопительных пенсий в стране пока нет.
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