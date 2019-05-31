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В Раде заявили о намерении представителей уходящей власти «цепляться за своё кресло»
31 мая 2019, 00:09 • 37 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти будут «цепляться за своё кресло ещё чуть-чуть».
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«Их не отправят в отставку, потому что они есть, они будут цепляться за своё кресло ещё чуть-чуть: ещё что-нибудь слямзить, ещё кого-то поставить», — сказал он.
По мнению Рабиновича, грядущие парламентские выборы покажут, какая реальная поддержка есть у тех, кто пока ещё у власти и кто будет стараться вновь попасть в Верховную раду.
«Я бы вам показал, сколько у вас процентов. И вам это покажут выборы сейчас. Сейчас вы увидите оценку своей деятельности, вашей инициативе, вашим дорогам, вашим гиперлупам, вашему вранью и пению песен», — добавил депутат.
Ранее Рабинович обвинил уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане в 2014 году.
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