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В Раде заявили о громкой победе над Москвой в Белоруссии
13 сентября 2021, 10:10 • 212 • Политика
В честь этого предложили устроить межгосударственный праздник
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в 1514 году в украинской истории произошла одна из самых громких побед над Москвой, которая наглядно показывает, что над Россией можно одержать верх. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Гончаренко отметил, что более 500 лет назад "украинский полководец" Константин Острожский возглавил русско-польско-литовское войско, которое разгромило московитов под Оршей – сейчас это территория Белоруссии, передает URA.RU.
Этот исторический факт свидетельствует о том, что Украина сможет одержать верх над Россией еще раз, но для этого необходимо объединиться с Литвой, Польшей и Прибалтийскими странами, сообщает "Общественная служба новостей".
"Нужно развивать сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, помогать Беларуси стать свободной и в перспективе создать Балто-Черноморский союз. Вместе мы сила!", – пишет он.
Депутат заявил, что в 2024 году будет годовщина битвы, которую было бы уместо отметить на межгосударственном уровне, устроив парад в честь победы над "тираном".
Ранее Гончаренко высказался о Лукашенко озвученного в Белоруссии приговора оппозиционерам Колесниковой и Знаку. Он обозвал белорусского президента подонком и трусом.
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