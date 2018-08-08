В Раде заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что власти Украины готовы к компромиссам по вопросам обмена пленными в Донбассе. По её словам, данная тема станет ключевой на встрече контактной группы по Донбассу 21—22 августа в Минске.

«Минская гуманитарная группа должна работать более эффективно, и все, кто там работает, должны приложить усилия для освобождения (пленных. — RT). Мы готовы к компромиссам», — написала Геращенко в Facebook.

Она добавила, что украинская сторона в течение последних месяцев сделала несколько предложений, которые, по её словам, были отклонены.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что Киев удерживает около 277 жителей Донбасса. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

В апреле в ДНР заявляли о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле «80 на 14».