В Раде заявили о будущем кризисе на Украине. Помощи будут просить у Москвы

Украинский политик из Верховной рады сообщил, что Украину ждёт кризис на энергетическом рынке. В таком случае ей придётся обращаться за помощью к России.

Член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец предсказал зависимость Украины от энергоресурсов России. По его словам, это может произойти из-за системного кризиса на Украине в этой отрасли.

Он говорит о недостаточности запасов угля. Они составляют около 800 тысяч тонн при потребности в объёмах в три миллиона тонн.

Это произошло из-за снятия в 2019 году запрета на импорт электроэнергии из России. Второй причиной стали украинские спекулянты, их действия нанесли огромные убытки местным производителям.

"Украинские шахты встали, встали и блоки тепловых электростанций, которые получили огромные убытки", - подвёл итог Волынец.