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В Раде заявили о будущем кризисе на Украине. Помощи будут просить у Москвы
02 августа 2021, 09:40 • 503 • Политика
Украинский политик из Верховной рады сообщил, что Украину ждёт кризис на энергетическом рынке. В таком случае ей придётся обращаться за помощью к России.
Член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец предсказал зависимость Украины от энергоресурсов России. По его словам, это может произойти из-за системного кризиса на Украине в этой отрасли.
Он говорит о недостаточности запасов угля. Они составляют около 800 тысяч тонн при потребности в объёмах в три миллиона тонн.
Это произошло из-за снятия в 2019 году запрета на импорт электроэнергии из России. Второй причиной стали украинские спекулянты, их действия нанесли огромные убытки местным производителям.
"Украинские шахты встали, встали и блоки тепловых электростанций, которые получили огромные убытки", - подвёл итог Волынец.
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