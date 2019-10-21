В Раде заявили, что Зеленский повторяет путь Порошенко

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет путь бывшего украинского лидера Петра Порошенко в ситуации с Донбассом.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал он.

По мнению Кузьмина, в настоящий момент украинская власть пытается решить вопрос мира, используя разные форматы, «не определив причину».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский очень быстро превратился в Порошенко.