В Раде заявили, что украинскую экономику не спасти без России

Об этом она сказала, комментируя разработанный правительством план по преодолению вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

"Эта так называемая стратегия точно не спасёт промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ промышленность не вернётся на прежний уровень", - цитирует депутата пресс-служба "Оппозиционной платформы".

Королевская также уверена, что украинскую экономику не спасёт и расширение квот Украины на рынках ЕС, которого добивается Киев. Она обратила внимание, что украинская промышленность никогда не ориентировалась на Евросоюз, который воспринимает Украину в качестве сырьевого придатка.

Напомним, после 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, страна взяла курс на евроинтеграцию и разорвала практически все экономические связи с Россией. Украинским предприятиям, которые на протяжении десятилетий работали в кооперации с Россией, было запрещено покупать российские комплектующие, в результате чего промышленность встала. Кроме того, закрытыми оказались традиционные, давно отлаженные российские рынки сбыта.