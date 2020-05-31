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В Раде заявили, что украинскую экономику не спасти без России
31 мая 2020, 18:55 • 73 • Политика
Депутат Верховной рады Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа - За жизнь") заявила, что Украина не сможет восстановить экономику до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ.
Об этом она сказала, комментируя разработанный правительством план по преодолению вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.
Королевская также уверена, что украинскую экономику не спасёт и расширение квот Украины на рынках ЕС, которого добивается Киев. Она обратила внимание, что украинская промышленность никогда не ориентировалась на Евросоюз, который воспринимает Украину в качестве сырьевого придатка.
Напомним, после 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, страна взяла курс на евроинтеграцию и разорвала практически все экономические связи с Россией. Украинским предприятиям, которые на протяжении десятилетий работали в кооперации с Россией, было запрещено покупать российские комплектующие, в результате чего промышленность встала. Кроме того, закрытыми оказались традиционные, давно отлаженные российские рынки сбыта.
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