В Раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада

• 84 • Украина

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Продление срока действия закона об особом статусе Донбасса во многом зависит от позиции международных партнеров Украины. Об этом в субботу заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

"Перед истечением срока [действия закона] в этом году будем советоваться - есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнеров", - процитировало заявление Парубия украинское издание "Страна".

Спикер парламента пояснил свою позицию тем, что Украине "крайне важно удержать санкции против России". "Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", - добавил Парубий.

В июле спецпредставитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что для властей Украины целесообразно продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса. По его словам, в противном случае Российская Федерация получит дополнительный повод критиковать Киев за нежелание выполнять минские соглашения.

Такую позицию в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тогда пояснил тем, что для западных партнеров продление закона важно, потому что это является единственным формальным признаком того, что Украина выполняет Минские соглашения. Если же продление будет сорвано, то, считает он, международные позиции Украины и западных партнеров, которые ее поддерживают, будут ослаблены, и будет крайне сложно, даже дипломатическим языком, доказывать, что Украина остается приверженцем минских соглашений.

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей был принят в октябре 2014 года сроком на три года. Он является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса не раз заявляли, что отказ от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Верховная рада 6 октября прошлого года приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса. Продлив формально действие особого статуса, Киев, тем не менее, внес в текст закона поправки, согласно которым особый статус вступит в силу только с момента обретения нынешней украинской властью полного контроля над территорией, с которой будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".

Таким образом оказались перечеркнутыми все переговоры Контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине, как это оговорено минскими соглашениями, а также договоренность "нормандской четверки" о механизме введения в действие закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера" (главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с декабря 2013 по январь 2017 года). Более того, в текст закона внесена фраза о том, что продление особого статуса направлено, в числе прочего, на создание "необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники