В Раде заявили, что СБУ завела дело о госизмене против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй сообщил, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.

По словам парламентария, сотрудники СБУ вызвали его на допрос повесткой, фото которой прикреплено к посту в социальной сети.

Поводом для соответствующего расследования, по словам депутата, стало то, что Порошенко в августе 2017 года якобы подарил одному из полков украинского спецназа 100 снайперских комплексов на сумму 500 млн гривен (около 1,2 млрд рублей).

«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в Министерство обороны», — написал Куприй на своей странице в Facebook.

Глава ведомства Степан Полторак, как отметил политик, сообщил ему, что, в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства, военнослужащим было передано не 100, а 98 единиц охотничьего оружия.

При этом Полторак подчеркнул, что разглашение СМИ данной информации может нанести ущерб интересам государства.

«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передаётся нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной», — заключил Куприй, предположив, что Порошенко мог «украсть» две недостающие винтовки или передать их своим друзьям «в качестве подарка».

В июне сообщалось, что правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в связи с подозрениями в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств.

Также Генеральная прокуратура Украины открыла дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Мураева по статьям о госизмене и заведомо ложном сообщении о совершённом преступлении.