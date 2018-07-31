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В Раде заявили, что СБУ завела дело о госизмене против Порошенко
31 июля 2018, 00:54 • 45 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй сообщил, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.
РИА Новости
По словам парламентария, сотрудники СБУ вызвали его на допрос повесткой, фото которой прикреплено к посту в социальной сети.
Поводом для соответствующего расследования, по словам депутата, стало то, что Порошенко в августе 2017 года якобы подарил одному из полков украинского спецназа 100 снайперских комплексов на сумму 500 млн гривен (около 1,2 млрд рублей).
«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в Министерство обороны», — написал Куприй на своей странице в Facebook.
Глава ведомства Степан Полторак, как отметил политик, сообщил ему, что, в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства, военнослужащим было передано не 100, а 98 единиц охотничьего оружия.
При этом Полторак подчеркнул, что разглашение СМИ данной информации может нанести ущерб интересам государства.
«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передаётся нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной», — заключил Куприй, предположив, что Порошенко мог «украсть» две недостающие винтовки или передать их своим друзьям «в качестве подарка».
В июне сообщалось, что правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в связи с подозрениями в отношении Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств.
Также Генеральная прокуратура Украины открыла дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Мураева по статьям о госизмене и заведомо ложном сообщении о совершённом преступлении.
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