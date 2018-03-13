В Раде заявили, что Савченко сбежала в Россию

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко могла сбежать в Россию. Об этом изданию LB.ua сообщил заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что её нет в составе делегации Украины», — сказал он.

При этом депутат не исключил, что Савченко могла покинуть Украину из-за ситуации с задержанием главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

По данным пресс-службы политика, Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на украинского лидера Петра Порошенко.