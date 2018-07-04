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В Раде заявили, что Россия «украла» название страны

04 июля 2018, 11:54  •  88 • Украина
Россия «украла название и историю» Украины, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Андрей Ильенко.
 
РИА Новости
 

«Россия крадёт чужую историю, это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия», — сказал он.

По его словам, с тех пор, как Россия «украла» украинское название и историю, «и появилась Российская империя».

Такое мнение украинский депутат высказал в связи с переименованием военных частей и соединений в России.

Ранее депутат Рады Виктор Бондарь рассказал, как можно, по его мнению, заставить Россию считаться с Украиной. 

3 июля украинский депутат Олег Барна призвал «залить водкой» Россию для экономического роста Украины. 

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