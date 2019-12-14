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В Раде заявили, что дело об убийстве журналиста Шеремета политизируют
14 декабря 2019, 19:54 • 64 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что расследование уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве политизируется. Об этом сообщает пресс-служба партии «Голос».
globallookpress.com
По мнению Юрчишина, борьба с коррупцией или расследование общественно значимых преступлений на Украине проходят по принципу «поймали, показали, отпустили».
«Но хуже всего в этой ситуации — то, что часто политики этим злоупотребляют с целью пиара, — никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета. — RT) не было», — заявил он.
Также он считает, что дело об убийстве Шеремета не будет до конца расследовано, как и убийство журналиста Георгия Гонгадзе на Украине в 2000 году.
По его мнению, «дело заговорят до такого уровня, что ни один судья, ни один правоохранитель не возьмёт на себя смелость действительно поставить точку и говорить правду».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о пропаже видеозаписей с четырёх камер по делу об убийстве Шеремета.
12 декабря глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
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