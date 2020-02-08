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В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ
08 февраля 2020, 02:09 • 79 • Украина
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника.
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«В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ», — цитирует Интерфакс-Украина Гончаренко.
Он отметил, что под проектом подписались 216 депутатов.
Уточняется, что документ передан на рассмотрение руководству.
В декабре 2019 года Артёма Сытника внесли в госреестр коррупционеров.
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