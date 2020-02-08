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В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ

08 февраля 2020, 02:09  •  79 • Украина
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника.
 
Facebook © alexeygoncharenko
 

«В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ», — цитирует Интерфакс-Украина Гончаренко.

Он отметил, что под проектом подписались 216 депутатов.

Уточняется, что документ передан на рассмотрение руководству.

В декабре 2019 года Артёма Сытника внесли в госреестр коррупционеров.

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