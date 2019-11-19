Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российская пропаганда бьёт по ветеранам США? Сенаторов взбаламутила новая русска...
Совет Федерации представит международную конвенцию ООН о невмешательстве
"Вызывает недоумение": В Минобороны России удивились обвинениям Турции...
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Главная / Украина

В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе

19 ноября 2019, 21:54  •  26 • Украина
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о проверке депутатов парламента на детекторе лжи каждые полгода.
 
Reuters
 

Об этом сообщается на сайте Рады.

Автором законопроекта является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений», — указано в тексте документа.

Уточняется, что процесс проверки депутатов на полиграфе будет фиксироваться на видео.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен пройти проверку на детекторе лжи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 18:54
Первый зарубежный визит нового премьера Молдовы – в Москву
18 ноября 2019, 23:09
Отказ от взаимных претензий: «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору
19 ноября 2019, 15:24
В Совфеде оценили возможные условия продажи сельхозземель на Украине
19 ноября 2019, 02:24
На Украине заявили об избыточном числе школьных учителей в стране
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
19 ноября 2019, 15:24
В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнор...
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясу...
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2019, 19:09
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ закона Украины
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финляндией
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.