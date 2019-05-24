В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана зарегистрировано в Верховной раде. Об этом сообщила глава пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк.

«Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке», — приводит её слова УНН.

Кармелюк пояснила, что далее президент Владимир Зеленский должен внести представление на увольнение, но нынешнее правительство будет исполнять свои обязанности до избрания следующего.

О намерении подать в отставку Гройсман сообщил 20 мая.

Тогда же он заявил о планах принять участие в парламентских выборах.