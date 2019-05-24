|
В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке
24 мая 2019, 15:24 • 40 • Украина
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана зарегистрировано в Верховной раде. Об этом сообщила глава пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк.
Reuters
«Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке», — приводит её слова УНН.
Кармелюк пояснила, что далее президент Владимир Зеленский должен внести представление на увольнение, но нынешнее правительство будет исполнять свои обязанности до избрания следующего.
О намерении подать в отставку Гройсман сообщил 20 мая.
Тогда же он заявил о планах принять участие в парламентских выборах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 мая 2019, 06:24
|
21 мая 2019, 06:24
|
23 мая 2019, 00:39
|
21 мая 2019, 22:24
|
18 мая 2019, 03:39
|
18 мая 2019, 19:54
|
18 мая 2019, 06:54