В Раде зарегистрировали законопроект о легализации игорного бизнеса

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса на Украине.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр», — указывается в заявлении.

Согласно законопроекту, заниматься организацией игорного бизнеса можно будет только в гостиницах, имеющих от трёх до пяти звёзд, а размещать полноценное казино позволят лишь в пятизвёздочных отелях.

30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ближайшие дни на рассмотрение Верховной рады будет подан законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

В августе во время выступления на форуме в Стамбуле украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.

Подробнее — в материале RT.