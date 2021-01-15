В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который позволит отбирать у украинцев любое имущество, вплоть до жилья и автомобиля.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.«Реальные тарифные майданы начнутся – не когда придёт первая платёжка, а когда будет принят «закон Третьяковой». Есть такая женщина, которая рассказывала про каких-то некачественных детей, что нужно стерилизовать их детей.Так вот, этот «гений дзюдо» зарегистрировала изменения в закон об исполнительном производстве, в котором будут отбирать ваше имущество. Сначала вам запретят иметь машины, выезжать за границу, иметь оружие, ходить на охоту. А потом будут изымать и любое доступное имущество.Этот законопроект уже находится в Верховной раде. И это мечта подобных товарищей и чёрным коллекторов, по которым закон был принят немного ранее, и которым даются беспрецедентные права и полномочия», – сказал он.Также Евгений Мураев подчеркнул, что народ должен не терпеть беспредел власть имущих, а сопротивляться ему.«Друзья, нужно бороться и сопротивляться. И сопротивляться крепко. Я не призываю к неконституционному свержению власти, но защищать себя надо», – резюмировал экс-депутат.