|
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
15 января 2021, 00:30 • 139 • Украина
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который позволит отбирать у украинцев любое имущество, вплоть до жилья и автомобиля.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Реальные тарифные майданы начнутся – не когда придёт первая платёжка, а когда будет принят «закон Третьяковой». Есть такая женщина, которая рассказывала про каких-то некачественных детей, что нужно стерилизовать их детей.
Так вот, этот «гений дзюдо» зарегистрировала изменения в закон об исполнительном производстве, в котором будут отбирать ваше имущество. Сначала вам запретят иметь машины, выезжать за границу, иметь оружие, ходить на охоту. А потом будут изымать и любое доступное имущество.
Этот законопроект уже находится в Верховной раде. И это мечта подобных товарищей и чёрным коллекторов, по которым закон был принят немного ранее, и которым даются беспрецедентные права и полномочия», – сказал он.
Также Евгений Мураев подчеркнул, что народ должен не терпеть беспредел власть имущих, а сопротивляться ему.
«Друзья, нужно бороться и сопротивляться. И сопротивляться крепко. Я не призываю к неконституционному свержению власти, но защищать себя надо», – резюмировал экс-депутат.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2021, 15:15
|
09 января 2021, 01:30
|
11 января 2021, 16:45
|
13 января 2021, 06:20
|
13 января 2021, 13:40
|
08 января 2021, 18:10
|
08 января 2021, 13:35