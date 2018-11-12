В Раде выступили против легализации оружия из-за алкоголизма украинцев

Депутат Верховной рады Татьяна Черновол выступила против легализации оружия в стране из-за алкоголизма украинцев.

Об этом она сказала в ток-шоу «Народ против».

Комментируя тему легализации оружия, она указала на то, что в рядах ВСУ, воюющих на Донбассе, много небоевых потерь именно из-за того, что люди с оружием в руках там страдают алкоголизмом.

«Пока у нас такой высокий уровень алкоголизма в стране, есть такая проблема. Легализовать оружие — крайне опасно», — сказала Черновол.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране в незаконном обороте находится более 3 млн единиц оружия.