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В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
10 мая 2019, 13:09 • 78 • Украина
Депутат Верховной рады Олег Куприенко заявил, что нельзя проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, так как этот день является «гнилым воскресеньем».
РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Лично я против 19-го числа, могу объяснить свою позицию. Если смотреть на такие вещи, как, когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию (скорее всего, речь идёт всё-таки об астрологии. — RT), очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя», — сказал он.
По его словам, его позиция никак не связана с предрассудками, так как это, согласно его мнению, «обычные солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, которые оказывают большое влияние на жизнь людей».
«Это моя такая личная позиция, которую я буду отстаивать и на фракции, и, если будет возможность, в зале Верховной рады», — заключил он.
Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй выступил с предложением провести церемонию инаугурации Зеленского 20 мая.
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