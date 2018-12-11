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В Раде выразили надежду на уничтожение Крымского моста инопланетянами

11 декабря 2018, 20:10  •  46 • Украина
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост надо уничтожить и что он не против, если это сделают даже инопланетяне.
 
Reuters
 

Об этом он сказал изданию «Обозреватель». 

«Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... так или иначе он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие», — сказал он.

При этом депутат добавил, что Крымский мост является вражеской инфраструктурой, которую Киев не разрешал строить.

Ранее Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» призвал украинские спецслужбы найти помощников для уничтожения Крымского моста.

В мае украинский президент Пётр Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН заявление украинского лидера.

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