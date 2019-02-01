В Раде выбрали дату голосования о закреплении в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Оксана Билозир назвала дату голосования по закреплению в Конституции курса Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщила парламентарий на своей странице в Facebook, это должно произойти 7 февраля.

«7 февраля состоится историческое голосование за внесение изменений в Конституцию Украины, которые, как я верю, безвозвратно определят проевропейскую стратегию развития независимой Украины», — написала она.

В сентябре 2018 года глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук также высказал ФАН своё мнение по данному вопросу.