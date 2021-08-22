В Раде возмутились "всего лишь песенкой" от США в честь Украины

В Верховной раде вызвало возмущение поздравление США ко Дню независимости Украины. "Это какой-то позор", - считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В частности, поздравление посольства США в Киеве с 30-й годовщиной независимости Украины раскритиковал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, назвав выложенную в Instagram песню на украинском языке позором. На видео сотрудники дипмиссии посольства "в честь дружбы между народом Украины и США" исполнили песню "Мой друг" рок-группы Kozak System.

Как написал Вадим Рабинович в Facebook, "такого унижения украинские коррупционеры ещё в своей жизни не испытывали".

"За 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, - отметил Рабинович, - а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному талибану* спели всего лишь песенку".

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.