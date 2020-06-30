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В Раде уверены, что Зеленский станет последним украинским президентом
30 июня 2020, 11:00 • 165 • Украина
Киев, 30 июня. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
Рабинович напомнил, что год назад на президентских выборах Зеленского, «столько обещавшего народу», поддержали три четверти избирателей, но сегодня большинство из них разочаровались в действующей власти. По мнению политика, сейчас «73 процента украинцев» начинают заигрывать с 20 процентами тех, кто не голосовал за нынешнего президента. Парламентарий считает, что Зеленский попросту не знает, что делать с государством.
Политик заявил, что «до того момента. как некоторые начали скакать с кастрюлями на голове», Украина была процветающим государством.
Депутат высказал мнение, что действующей украинской власти «плевать, что будет после них», а сложившуюся в стране ситуацию охарактеризовал как «всеукраинский сумасшедший дом».
Автор: Виталий Рыжков
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