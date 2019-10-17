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В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
17 октября 2019, 21:24 • 63 • Украина
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
© Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займёмся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.
В январе депутат Рады Андрей Билецкий заявил о возможности «вернуть» Украине Кавказ и Кубань силовым путём.
В октябре 2018 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал соотечественников «вернуть Кубань и Москву».
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