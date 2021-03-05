В Раде с ужасом обнаружили, что «Укроборонпром» разваливают «агенты Кремля»

Украинская оборонная промышленность терпит колоссальные убытки и является крайне неэффективной якобы из-за происков «агентов Кремля».Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Доверие» Андрей Кит.«Я хочу обратить внимание на работу «Укроборонпрома», а именно на личность заместителя директора концерна по маркетингу пана Михаила Морозова, автобиография которого поражает меня принадлежностью к структурам КГБ России, и даже к элитным институтам имени Андропова.Работа Михаила Морозова, как представителя тогдашнего спецэкспорта «Прогресс» с одной из стран Южной Азии, нанесла Украине ущерб в сто миллионов долларов. Примерно такие же убытки принесла и его дальнейшая работа в «Укроборонпроме».Важно, что ещё в 2010 году посольство США отреагировало на соглашения Морозова нотой протеста, где попросту более выгодные для Украины условия были заменены убыточными», – сказал он.После чего Андрей Кит потребовал у России «убрать руки» от украинской оборонной промышленности, чтобы та могла развиваться и приносить большую прибыль.«Укроборонпром» оброс коррупцией, и вместо того, чтобы быть источником дохода и укреплять обороноспособность страны, он стал придатком российского «Спецэкспорта», где делают всё для того, чтобы ничего не делать. А может, кто-то за это платит?Сейчас ещё можно спасти портфель «Укроборонпрома», который составляет 1,3 миллиарда долларов. А может быть и 10 миллиардов долларов. В то время, пока наши ребята отдают жизнь за нашу страну, бывшие КГБшники, которыми управляют агенты из Москвы, торгуют и разваливают обороноспособность страны.Я хочу, чтобы Кремль убрал руки прочь от «Укроборонпрома». Я требую от Баканова немедленного расследования дела о госизмене. Мы требуем от президента Зеленского быстрых и решительных действий!», – добавил депутат.